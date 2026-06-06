La Festa Tricolore di Fratelli d’Italia si tiene nella Villa Comunale di Apice, con due giorni dedicati alla celebrazione. Oggi è atteso l’intervento di un rappresentante del partito. La manifestazione mira a rafforzare l’unità del centrodestra e si svolge in un contesto di incontri e interventi pubblici. La partecipazione include esponenti politici locali e nazionali. La manifestazione continuerà domani con ulteriori appuntamenti e interventi.

Tempo di lettura: 2 minuti Entra nel vivo la Festa Tricolore di Fratelli d’Italia, in corso nella Villa Comunale di Apice. Dopo la giornata inaugurale dedicata al confronto sul futuro delle aree interne e al ruolo del centrodestra nel Sannio, oggi la manifestazione vivrà il suo momento conclusivo con la presenza del viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, atteso insieme ai vertici regionali e provinciali del partito. La prima giornata dell’evento ha posto al centro del dibattito il tema dello sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno. Nel corso del confronto, moderato da Giovanni Barretta, si è discusso delle strategie per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità per i territori più fragili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Anteprima24.it - Due giorni di ‘Festa Tricolore’ per Fratelli d’Italia, Matera rilancia l’unità del centrodestra: oggi atteso Cirielli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubAfter Freezing to Death in the Snow, the Old Matriarch Came Back Ruthless for Revenge!

Notizie e thread social correlati

Centrodestra, Cirielli e Martusciello trovano l'intesa. Fratelli d'Italia appoggerà la NargiIl centrodestra irpino ha raggiunto un accordo dopo settimane di tensioni, decidendo di sostenere la candidatura di una donna alle prossime elezioni.

Centrodestra, prove di unità a Scafati: nasce il gruppo di Fratelli d’ItaliaNel consiglio comunale di Scafati si rafforza la presenza di Fratelli d’Italia, con la formazione di un nuovo gruppo all’interno dell’assemblea.

Temi più discussi: Festa della Repubblica: 80esimo anniversario con parata e frecce tricolori nei cieli di Roma; Festa 2 giugno, la parata e le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. FOTO; Festa della Repubblica, le iniziative in Toscana per celebrare l’80° anniversario; Festa della Repubblica, Giovannetti: ''Lo sport è palestra di cittadinanza''.

Ilaria Salis vuole abolire la parata militare del 2 giugno. Una proposta vergognosa e irrispettosa. La Festa della Repubblica non è militarismo: è storia, Tricolore, istituzioni e rispetto per chi serve l’Italia. I simboli dell’Italia si rispettano e si difendono. x.com

Prignano, due giorni di festa con il raduno provinciale degli AlpiniÈ tutto pronto a Prignano per l’82° Raduno provinciale degli Alpini, che quest’anno coinciderà con una ricorrenza particolarmente significativa: ... ilrestodelcarlino.it

Festa della Repubblica 2026, Roma celebra gli 80 anni della Repubblica: parata, Frecce Tricolori e musei gratisRoma celebra l'80° anniversario della Repubblica con parata militare, Frecce Tricolori, musei gratis, eventi al Quirinale e iniziative culturali il 1° e 2 giugno. romadailynews.it