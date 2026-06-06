Il primo giorno dei festeggiamenti per il matrimonio di Dua Lipa si è concluso con un aperitivo blindato in stile anni Venti in piazza Santa Croce. Tra i look più noti, la cantante ha sfoggiato un abito da sposa arricchito di piume, mentre Donatella Versace ha indossato un completo champagne. La giornata ha visto anche la partecipazione di Charli XCX, con un outfit ispirato a un brat. La zona è stata transennata e sotto stretta sorveglianza.

Il primo giorno dei festeggiamenti per il matrimonio di Dua Lipa a Palermo è andato: il clue della giornata è stato un aperitivo blindato, in stile anni Venti, in piazza Santa Croce oscurata da teli neri per l'occasione. La popstar ha scelto un look di Bottega Veneta, un abito con spalline sottili bianco con strascico di piume, con il quale è stata avvistata ballare con il marito Callum Turner. Ma cosa indossavano gli altri invitati? Ecco le nostre pagelle dei look. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Dua Lipa, i look del primo giorno: la sposa con le piume (8), Donatella Versace champagne (9), Charli XCX brat (6)

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Dua Lipa sirena, Donatella Versace champagne,Katy Perry damigella: tutti i look del primo party

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