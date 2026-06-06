Una festa di matrimonio a Palermo ha coinvolto Dua Lipa e Callum Turner con un evento in stile vintage. La cerimonia si è svolta in Piazza Croce, dove è stato bloccato il traffico per l’occasione. La festa è iniziata con un party pubblico che ha attirato numerosi partecipanti e curiosi. Non sono stati forniti dettagli sul numero di invitati o sull’organizzazione. La zona è rimasta chiusa al traffico durante l’evento.

La festa di matrimonio a Palermo di Dua Lipa e Callum Turner inizia con un grande party in stile vintage in Piazza Croce. Per l'occasione la sposa ha scelto un abito bianco di Bottega Veneta Ieri, 5 giugno,è iniziata l’attesissima festa di Dua Lipa e Callum Turnerche, dopo le nozze celebrate a Londra il 31 maggio, hanno deciso di fare grandi festeggiamenti a Palermo. Tanti vip internazionali sono arrivati, altri stanno arrivando in occasione della grande festa, la più importante, quella che si terrà questa sera aVilla Valguarnera, a Bagheria. Uno dei primi ad arrivare è statoElton Jhonche ha degustato le prelibatezze del posto, in serata, per partecipare alla prima festa, sono arrivati ancheMark Ronson con la moglie Grace Gummer. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dua Lipa e Callum Turner: la festa è iniziata, Piazza Croce bloccata

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Dua Lipa e Callum Turner, festa in Sicilia dopo le nozze a Londra

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