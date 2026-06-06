dua lipa conquista palermo con festeggiamenti tra ville storiche e concerti privati

Dua Lipa ha trascorso tre giorni a Palermo, celebrando il suo matrimonio con Callum Turner. La cantante ha partecipato a eventi privati tra ville storiche e ha tenuto concerti esclusivi. La città è stata teatro di festeggiamenti, attirando l’attenzione internazionale. La pop star ha condiviso sui social momenti delle celebrazioni, che si sono svolte tra location di pregio e musica dal vivo. La presenza di Dua Lipa ha attirato molte persone, creando un’atmosfera di festa.

Palermo diventata capitale mondiale del glamour. Dua Lipa ha scelto la Sicilia per festeggiare il “Sì” con Callum Turner in tre giorni. L’evento iniziato ieri, si è da subito presentato come un mix di tradizione, lusso e musica live. Tra ville nobiliari, hotel d’epoca e palchi allestiti in centro città, ogni dettaglio racconta una storia. Gli sposi e gli invitati VIP soggiornano in una delle residenze più iconiche del capoluogo. Villa Igiea, affacciata sul Golfo, ha ospitato gli sposi e i VIP. Qui Dua si è preparata tra sale affrescate e vista sul mare. Ha indossato un Versace custom. L’abito è stato creato su misura appositamente per lei. La festa principale si è svolta fuori città, in una dimora che ha già fatto da set al cinema italiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Dua Lipa sceglie Palermo per il matrimonio: ecco dove si celebreranno le nozze

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