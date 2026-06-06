Droni missili e robot | così prende forma l' arsenale anti Cina di Taiwan

Da ilgiornale.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Taiwan sta aumentando la propria capacità militare con un focus sui missili antinave, puntando a disporne di oltre 1.000. Oltre a questo, l’arsenale comprende droni, missili e robot, strumenti che vengono integrati per rafforzare la difesa. La strategia si basa su tre pilastri principali, senza specificare altri dettagli sui sistemi o le tempistiche di implementazione.

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Taiwan sta rafforzando il proprio arsenale militare seguendo una strategia fondata su tre pilastri. Il primo riguarda un potenziamento dei missili antinave, con l'obiettivo dichiarato di averne a disposizione oltre 1.800 entro l'inizio del 2029. Il secondo chiama in causa i droni. Taipei ha infatti intenzione di acquistare circa 200.000 Uav e 1.320 imbarcazioni di superficie senza pilota tra il 2026 e il 2032, insieme a sistemi collaborativi basati sull'intelligenza artificiale e ad altre tecnologie correlate. L'ultimo pilastro ruota invece attorno all'implementazione di speciali cani robot da impiegare nelle operazioni di pattugliamento nelle isole contese situate nel Mar Cinese Meridionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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