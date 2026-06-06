Droga e femminicidi L’anno ad alta tensione vissuto dai carabinieri

Nel corso dell’anno, i carabinieri hanno affrontato diversi casi di cronaca. Una donna peruviana è stata uccisa a Macherio dal suo ex compagno. Sono stati registrati episodi di estorsioni con modalità mafiose e un medico psicologo è stato accusato di aver violentato un paziente minorenne. La serie di eventi ha evidenziato una crescita di situazioni di violenza e criminalità legate a droga e femminicidi.

La donna peruviana uccisa a Macherio dal suo ex, le estorsioni con metodo mafioso, il medicio psicologo che aveva vciolentato un suo paziente minorenne. Tanta droga e qualche viplenza sessuale.I carabinieri del Comando provinciale di Monza e Brianza approfittano della loro festa per ripercorrere alcune delle principali operazioni effettuate nell’anno. Il Nucleo Investigativo si segnala in particolarer per l’arresto di due soggetti, originari della provincia di Reggio Calabria, indagati per il reato di estorsione in concorso con l’aggravante del metodo mafioso. A fronte di un prestito iniziale di 25mila euro a un commerciante di orologi di lusso, lo avevano costretto con le minacce di morte e il continuo riferimento a una presunta appartenenza alla ’ndrangheta, a consegnare oltri 250. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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