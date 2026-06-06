Dramma-Ferrari | Vasseur ricoverato in ospedale assente a Montecarlo

Fred Vasseur, direttore della squadra di Formula 1, è stato ricoverato in ospedale e non sarà presente a Montecarlo. La Ferrari ha comunicato l’assenza di Vasseur nel giorno delle qualifiche, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. La decisione di non partecipare è stata annunciata ufficialmente, lasciando il paddock sorpreso. Nessuna informazione aggiuntiva è stata diffusa riguardo alle motivazioni o alla durata del suo ricovero.

Sorpresa nel paddock di Montecarlo alla vigilia delle qualifiche più attese dell’anno. La Ferrari ha diffuso un comunicato che ha lasciato tutti di stucco: Fred Vasseur non sarà presente in circuito oggi, sabato.“Fred Vasseur non sarà presente in circuito oggi - si legge nella nota ufficiale - A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista”.Il team principal della Rossa è quindi costretto a saltare uno dei weekend più importanti della stagione, quello di Monaco, dove la Ferrari è arrivata da netta favorita dopo aver dominato entrambe le sessioni di prove libere di venerdì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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