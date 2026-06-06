Dove vedere in tv Svezia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario programma streaming

Martedì 9 giugno si giocherà l’ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 tra la Nazionale italiana e la Svezia. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La partita chiuderà il percorso di qualificazione della squadra italiana, che si concluderà con questa gara. L’orario di inizio e il programma dettagliato saranno comunicati nei canali ufficiali.

Martedì 9 giugno il cammino della Nazionale italiana di calcio femminile terminerà nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Le azzurre voleranno in Svezia, per la precisione a Göteborg, dove affronteranno le padrone di casa al Gamla Ullevi Stadium. Un match molto difficile e in cui il destino della qualificazione diretta alla fase finale della rassegna iridata non dipenderà solo da questa partita. Non basterà, infatti, alle giocatrici nostrane vincere eventualmente la trasferta in terra scandinava. Per sperare di ottenere l’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata servirebbe, infatti, un passo falso della Danimarca nell’impegno in Serbia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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