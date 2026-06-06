dopo lo strega spazio a olschki e a pinocchio

Il primo appuntamento pubblico con i finalisti del Premio Strega si è svolto a Villa Bardini, nell’ambito del festival ’La città dei lettori’. La presentazione è avvenuta dopo la cerimonia di selezione, segnando l’inizio degli eventi ufficiali dedicati al riconoscimento letterario. Durante l’incontro, sono stati annunciati i nomi dei finalisti, tra cui spiccano opere di autori noti. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e addetti ai lavori, in un’atmosfera di attesa per le prossime fasi del premio.

Come ormai da tradizione, il primo appuntamento pubblico con i finalisti del Premio Strega si è svolto a Villa Bardini, nell’ambito del festival ’La città dei lettori’. Nella sestina figurano Michele Mari, autore di ’I convitati di pietra’ (Einaudi), Matteo Nucci con il suo ’Platone – Una storia d’amore’ (Feltrinelli), Bianca Pitzorno che ha scritto ’La sonnambula’ (Bompiani), Teresa Ciabatti, autrice di ’Donnaregina’ (Mondadori), Alcide Pierantozzi con ’Lo sbilico’ (Einaudi) ed Elena Rui, autrice di ’Vedove di Camus’ (L’orma). Oggi, invece, saranno due degli eventi più densi del festival: alle 11,30, in collaborazione con il Pen Centre... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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