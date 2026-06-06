Dopo i vandalismi al chiosco trovata hashish lungo l' Ostiglia

Giovedì 4 giugno, durante un controllo presso l’area ristoro della ciclovia Ostiglia, una pattuglia della Polizia Locale ha trovato hashish lungo il fiume. L’intervento è stato effettuato nel territorio di Santa Giustina in Colle, dopo che erano stati segnalati atti vandalici al chiosco della zona. Non sono stati segnalati altri elementi o persone coinvolte nel ritrovamento.

Giovedì 4 giugno una pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha effettuato un servizio di controllo presso l'area ristoro della ciclovia Ostiglia, nel territorio di Santa Giustina in Colle. L'intervento si inserisce in un piano di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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