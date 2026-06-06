Don Piero Altieri, che ha appena compiuto 90 anni, si trova nel salone di un istituto dove è ospite da due anni e mezzo. Seduto con un deambulatore con sopra una pila di quotidiani, tra cui l’Avvenire, sta leggendo il messale. Non ha mai ricoperto il ruolo di parroco, ma ha vissuto una vita da sacerdote aperto al mondo, secondo le sue parole.

Accanto alla pila di quotidiani con l’Avvenire in testa nel ripiano del deambulatore, c’è don Piero Altieri seduto nel salone dell’istituto Don Baronio che lo ospita da due anni e mezzo, intento alla lettura del messale. Domenica festeggia 90 anni. Sacerdote, canonico della cattedrale, insegnante, giornalista, direttore del settimanale diocesano Corriere Cesenate, affabulatore dalla battuta sagace. Don Piero, lei è tutto: ma non parroco. Perché? “Forse avevo altri doni, fui sul punto di essere nominato a San Domenico. Ma non mi sento meno completo come prete”. Fu cappellano, come si diceva un tempo. “Sì, aiuto del parroco,anche a San Pietro. Imparai molto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Piero Altieri compie 90 anni: “Una vita da prete aperto al mondo, anche se non ho mai fatto il parroco”

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