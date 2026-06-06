Domenico Caliendo | nuove acquisizioni documentali nell’indagine sulla scomparsa del bimbo al Monaldi
I periti del gip hanno acquisito le comunicazioni tra l’ospedale Monaldi e i centri trapianti nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa del bambino. Le nuove acquisizioni documentali riguardano le eventuali interazioni e scambi di informazioni tra le strutture coinvolte. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto delle comunicazioni o sugli esiti delle analisi condotte finora. La procura prosegue le verifiche sulla vicenda.
Sviluppi sul caso del piccolo Domenico Caliendo: i periti del gip acquisiscono le comunicazioni tra l’ospedale Monaldi e i centri trapianti. Il percorso giudiziario volto a fare piena luce sul drammatico decesso del piccolo Domenico Caliendo si arricchisce di un nuovo e importante tassello investigativo. Nell’ambito del procedimento penale per omicidio colposo in concorso legato alla scomparsa del bambino di appena trenta mesi, il collegio degli esperti nominati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, ha formalizzato la richiesta di raccogliere ulteriore materiale documentale. Questo passaggio si inserisce all’interno dell’incidente probatorio disposto dalla magistratura partenopea per cristallizzare gli elementi scientifici e tecnici relativi alle cure mediche somministrate al minore. 🔗 Leggi su 2anews.it
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