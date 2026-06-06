Domenico Caliendo | nuove acquisizioni documentali nell’indagine sulla scomparsa del bimbo al Monaldi

Notizia in breve

I periti del gip hanno acquisito le comunicazioni tra l’ospedale Monaldi e i centri trapianti nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa del bambino. Le nuove acquisizioni documentali riguardano le eventuali interazioni e scambi di informazioni tra le strutture coinvolte. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto delle comunicazioni o sugli esiti delle analisi condotte finora. La procura prosegue le verifiche sulla vicenda.