Domani l’alba dei pazienti inglesi Ferie in isolamento per Hantavirus

Da ilgiorno.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani scade la quarantena di 24 ore per i tre turisti inglesi arrivati a Milano circa un mese fa. Sono stati posti in isolamento dopo aver condiviso un volo con una donna olandese morta a causa dell’Hantavirus. La misura si conclude a mezzanotte di oggi, sabato 6 giugno. I pazienti sono stati monitorati durante tutto il periodo senza sviluppare sintomi della malattia.

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Ventiquattr’ore all’alba. Tecnicamente meno: scade a mezzanotte di oggi, sabato 6 giugno, la quarantena dei “pazienti inglesi“ arrivati da turisti a Milano quasi un mese fa, dopo essere stati in aereo con una donna olandese poi deceduta per Hantavirus. Questo, però, il 25 aprile: l’uomo, un sessantenne di Sant’Elena, era sul volo dall’isola a Johannesburg con la 69 enne della coppia “zero“ del focolaio sulla nave Hondius e un altro sbarcato poi risultato tra i 13 contagiati. La ragazza, una ventenne, era sul Johannesburg-Amsterdam sul quale l’anziana si era poi imbarcata, prima che le sue condizioni inducessero le hostess a farla scendere: sarebbe spirata l’indomani in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Domani l’alba dei “pazienti inglesi“. Ferie in isolamento per Hantavirus
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