Dolzago consegnate le Costituzioni ai neo-diciottenni
A Dolzago, l’amministrazione comunale ha consegnato le copie della Costituzione ai giovani che nel 2026 hanno compiuto o compiranno 18 anni. L’iniziativa si è svolta come tradizione per promuovere la cittadinanza attiva tra i neo-diciottenni. La cerimonia ha coinvolto le ragazze e i ragazzi di età adulta, offrendo loro un momento simbolico legato alla piena partecipazione civica. La consegna si è svolta in un contesto pubblico e formale, senza ulteriori dettagli sull’evento.
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Dolzago ha promosso un momento dedicato alla cittadinanza attiva con la tradizionale consegna delle copie della Costituzione alle ragazze e ai ragazzi che nel corso del 2026 hanno compiuto o compiranno 18 anni.Questa volta l’iniziativa ha assunto un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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