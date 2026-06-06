Dolzago consegnate le Costituzioni ai neo-diciottenni

Da leccotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Dolzago, l’amministrazione comunale ha consegnato le copie della Costituzione ai giovani che nel 2026 hanno compiuto o compiranno 18 anni. L’iniziativa si è svolta come tradizione per promuovere la cittadinanza attiva tra i neo-diciottenni. La cerimonia ha coinvolto le ragazze e i ragazzi di età adulta, offrendo loro un momento simbolico legato alla piena partecipazione civica. La consegna si è svolta in un contesto pubblico e formale, senza ulteriori dettagli sull’evento.

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Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Dolzago ha promosso un momento dedicato alla cittadinanza attiva con la tradizionale consegna delle copie della Costituzione alle ragazze e ai ragazzi che nel corso del 2026 hanno compiuto o compiranno 18 anni.Questa volta l’iniziativa ha assunto un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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