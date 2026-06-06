Dolzago consegnate le Costituzioni ai neo-diciottenni

Notizia in breve

A Dolzago, l’amministrazione comunale ha consegnato le copie della Costituzione ai giovani che nel 2026 hanno compiuto o compiranno 18 anni. L’iniziativa si è svolta come tradizione per promuovere la cittadinanza attiva tra i neo-diciottenni. La cerimonia ha coinvolto le ragazze e i ragazzi di età adulta, offrendo loro un momento simbolico legato alla piena partecipazione civica. La consegna si è svolta in un contesto pubblico e formale, senza ulteriori dettagli sull’evento.