Un emendamento al Decreto Lavoro che collega il trattamento economico complessivo all’equivalenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro è stato approvato. Capobianco, rappresentante di un’associazione di imprese, ha espresso soddisfazione, affermando che chi si oppone a questa misura difende più il monopolio che i lavoratori. La proposta mira a definire chiaramente il trattamento economico totale, con un focus sull’armonizzazione tra i diversi CCNL.

“L’emendamento al Decreto Lavoro che definisce il trattamento economico complessivo e lo lega all’equivalenza dei CCNL va nella direzione giusta e noi lo sosteniamo con forza. Per anni abbiamo sentito parlare di lotta al dumping contrattuale, ai salari poveri e ai contratti al ribasso. Oggi che il Governo introduce un criterio oggettivo e verificabile, capace di fissare un vero pavimento economico e di impedire l’utilizzo di contratti pirata, sorprende vedere l’opposizione proprio di chi diceva di voler combattere quei fenomeni”. Lo dichiara Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, in merito all'emendamento al Decreto Lavoro. “Questa norma non indebolisce la contrattazione collettiva, ma la rafforza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - DL Lavoro, Capobianco (Conflavoro): “Bene emendamento su TEC, chi lo contesta difende il monopolio più che i lavoratori”

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