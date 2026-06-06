Il giardino di via Burchietti resta transennato, dopo tre anni dalla prima chiusura e un anno e mezzo dal crollo di un pino secolare. L’area verde nel centro della città è ancora inaccessibile, creando disagi ai cittadini. Le transenne delimitano il parco, che non è ancora stato riaperto. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per la riqualificazione o la riapertura dell’area. La situazione resta invariata da tempo, lasciando i residenti in attesa di chiarimenti.

Il giardino di via Burchietti è ancora transennato. E ormai sono in diversi, a tre anni dalla prima chiusura, a un anno e mezzo dal crollo del pino secolare, a chiedersi quale sarà il destino di quell’area verde nel pieno centro della città. A farne una questione di principio è stato il consigliere Enrico Meriggi (Scandicci Civica) che periodicamente torna a chiedere conto all’ amministrazione della sua scelta di continuare a tenere l’area chiusa con l’immancabile degrado che accompagna tutte le zone abbandonate a se stesse. "L’area è tuttora chiusa e inagibile – ha detto Meriggi - senza che sia stato comunicato alcun cronoprogramma di ripristino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disagi in via Burchietti: "Giardini inaccessibili"

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