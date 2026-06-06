DiMartedì Pier Luigi Bersani oltre ogni limite | Vogliono un Paese solo di bianchi

Durante la trasmissione DiMartedì, Pier Luigi Bersani ha affermato che ci sarebbe un tentativo di creare un Paese esclusivamente di bianchi. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento in diretta, ospite del programma condotto da Giovanni Floris. Bersani ha espresso questa opinione senza fornire dettagli o prove a supporto. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra gli spettatori e i commentatori sui social media.

Pier Luigi Bersani oltre ogni limite. L'ex leader del Partito democratico è stato ospite da Giovanni Floris a DiMartedì, il programma di approfondimento politico in onda su La7. Per attaccare ancora una volta il centrodestra, e in particolare Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si è lanciato in un'accusa surreale. Secondo il dem, la premier e il vicepremier vorrebbero che l'Italia fosse un Paese popolato solo da bianchi. Il solito delirio in salsa progressista. "Anche questa è la penetrazione di quell'ideologia MAGA. Arriva tutto da là - ha spiegato Bresani -. Ormai non si parla nemmeno più di immigrati regolari o irregolari: non li vogliono.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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