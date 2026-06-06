dieci anni di core grande flash mob oggi si aprono i festeggiamenti

Notizia in breve

Oggi si aprono i festeggiamenti per i dieci anni di attività del Centro oncologico ematologico di Reggio Emilia. Per l’occasione, è stato organizzato un grande flash mob e un calendario di eventi rivolti alla comunità locale. Il centro ha dedicato un decennio a cure, ricerca e vicinanza al territorio. L’Ausl ha promosso iniziative pubbliche per celebrare il decennale, coinvolgendo cittadini e operatori sanitari.