Dieci anni di Core grande flash mob Oggi si aprono i festeggiamenti
Oggi si aprono i festeggiamenti per i dieci anni di attività del Centro oncologico ematologico di Reggio Emilia. Per l’occasione, è stato organizzato un grande flash mob e un calendario di eventi rivolti alla comunità locale. Il centro ha dedicato un decennio a cure, ricerca e vicinanza al territorio. L’Ausl ha promosso iniziative pubbliche per celebrare il decennale, coinvolgendo cittadini e operatori sanitari.
Dieci anni di cure, ricerca e vicinanza al territorio. Il Core – Centro oncologico ematologico di Reggio Emilia – taglia il traguardo del primo decennio di attività e, per celebrare l’anniversario, l’Ausl ha promosso un calendario di appuntamenti per coinvolgere l’intera comunità reggiana. Flash mob e musica in reparto I festeggiamenti si aprono stamattina (sabato 6 giugno) alle 9, 30, in piazza Prampolini. I cittadini sono invitati a formare la grande scritta umana ’Core 10’ che verrà immortalata dall’alto da un drone. L’iniziativa richiama simbolicamente il girotondo collettivo che Grade organizzò il giorno dell’inaugurazione. Alle 17,30, al terzo piano del Core, concerto ’Donatori di Musica in Oncologia’, con i Quartetti Moser e Naka, in collaborazione con I Teatri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Multi SubHumiliation, Secrets, and a Flash Engagement!
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