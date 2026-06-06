Il Plumage Party, organizzato dall’agente Nando Moscariello per festeggiare la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello VIP 2026, si è svolto ieri sera a Roma, nel Royal Space di Palazzo Brancaccio. La serata ha visto la partecipazione di ex concorrenti del reality.

Ideato dall’agente Nando Moscariello per celebrare la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello VIP 2026, il Plumage Party si è celebrato ieri sera a Roma, al Royal Space di Palazzo Brancaccio. Prima che iniziasse l’avventura televisiva nel celebre reality show, fu proprio Moscariello a rivolgersi a Mussolini come “la ragazza con le piume” e da quel momento, abiti e accessori piumati sono diventati parte integrante della sua presenza nel programma, fino, appunto, alla festa di ieri sera. Il parterre degli ospiti era davvero ricco e comprendeva gli altri concorrenti del GF, da Lucia Ilardo a Francesca Manzini passando per Antonella Elia e Adriana Volpe fino ad arrivare a Raimondo Todaro e Renato Biancardi, ma anche l’opinionista Cesara Buonamici. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Dentro la festa di Alessandra Mussolini con gli ex GF Vip: il Plumage Party che fa parlare tutti

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