L'ex capitano della Juventus ha dichiarato di rispettare molto la squadra attuale e di non aver mai avuto intenzione di tornare in società. Ha partecipato al Festival della Serie A, intervenendo nel panel dedicato ai giocatori leggendari. Durante l'incontro, ha parlato della sua esperienza e del rapporto con il club, senza fare riferimenti a eventuali future collaborazioni o ruoli. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a possibili ritorni o incarichi futuri.

"Un capitano, c’è solo un capitano": il Teatro Regio di Parma per un momento si trasforma nella curva dell’Allianz Stadium per accogliere Alessandro Del Piero, protagonista della terza edizione del Festival della Serie A. "Legendary player", è il titolo del panel. Leggendario e indimenticabile, come dimostra la folla festante e adorante che lo aspetta. Sul palco le maglie che hanno caratterizzato la sua carriera, Juventus e Nazionale. Diciannove anni in bianconero, impreziositi da tanti trofei tra cui una Champions League (l’ultima della Vecchia Signora) e culminati nella festa spontanea e commovente d’addio il 13 maggio 2012 all’Allianz Stadium. "Ricordo una miriade di emozioni - racconta... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Del Piero: "Tornare alla Juve? Ho grande rispetto per chi c'è oggi"

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