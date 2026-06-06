Decontribuzione Sud flop la Banca d’Italia boccia il bonus contributivo

Da quifinanza.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Banca d’Italia ha pubblicato la prima valutazione sulla decontribuzione Sud a livello di impresa, evidenziando che il bonus contributivo non ha prodotto gli effetti sperati. La relazione, pubblicata nelle Questioni di Economia e Finanza 1011 di giugno 2026, analizza l’impatto del provvedimento, che si è rivelato insoddisfacente. La valutazione si concentra sui risultati ottenuti e sulle criticità riscontrate nel sistema di incentivazione fiscale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Banca d’Italia, con le Questioni di Economia e Finanza 1011 del giugno 2026, ha pubblicato la prima valutazione organica della Decontribuzione Sud a livello d’impresa. Il verdetto è netto: lo sgravio del 30% sui contributi previdenziali introdotto nel 2020 per le aziende del Mezzogiorno ha ridotto il costo del lavoro del 4,2% ma non ha prodotto effetti misurabili su occupazione e salari. I risparmi sono finiti in liquidità, non in nuovi investimenti. Significa che la più grande misura di politica industriale per il Sud degli ultimi anni – chiusa anticipatamente il 31 dicembre 2024 e sostituita da gennaio 2025 da uno schema più ristretto per le sole Pmi – ha funzionato da cuscinetto per i conti aziendali più che da leva per creare posti di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

decontribuzione sud flop la banca d8217italia boccia il bonus contributivo
© Quifinanza.it - Decontribuzione Sud flop, la Banca d’Italia “boccia” il bonus contributivo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bonus Under 35: torna l’esonero contributivo totale per le impreseIl governo ha ripristinato l’esonero contributivo totale per le imprese che assumono giovani con meno di 35 anni, eliminando il limite del 70%.

Quanto costa all'Italia il flop Mondiale? Dai bonus ai mancati ricavi, buco da 30 milioni (e Gattuso perde il superbonus)L'assenza dell'Italia dai Mondiali ha portato a una perdita stimata di circa 30 milioni di euro, considerando sia i mancati ricavi che i bonus non...

Si parla di: Diritto a restare, il Pd e la coazione a ripetere bonus inefficaci.

Sud, più risorse da Zes e decontribuzione: il sogno è la gigafactoryRisorse aggiuntive per la Zes unica, decontribuzione per le aziende che assumono giovani e donne disoccupate ma anche, a sorpresa, un piano per la realizzazione di infrastrutture strategiche di ... ilmattino.it

Zes e decontribuzione, per il Sud maggiori fondi dalla revisione PnrrDalla rimodulazione del Pnrr arriva una nuova spinta per la Zes Unica e la Decontribuzione Sud. Il documento che sarà inviato entro l’8 ottobre a Bruxelles (oggi la prima relazione del ministro Foti ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web