Decontribuzione Sud flop la Banca d’Italia boccia il bonus contributivo

La Banca d’Italia ha pubblicato la prima valutazione sulla decontribuzione Sud a livello di impresa, evidenziando che il bonus contributivo non ha prodotto gli effetti sperati. La relazione, pubblicata nelle Questioni di Economia e Finanza 1011 di giugno 2026, analizza l’impatto del provvedimento, che si è rivelato insoddisfacente. La valutazione si concentra sui risultati ottenuti e sulle criticità riscontrate nel sistema di incentivazione fiscale.

La Banca d’Italia, con le Questioni di Economia e Finanza 1011 del giugno 2026, ha pubblicato la prima valutazione organica della Decontribuzione Sud a livello d’impresa. Il verdetto è netto: lo sgravio del 30% sui contributi previdenziali introdotto nel 2020 per le aziende del Mezzogiorno ha ridotto il costo del lavoro del 4,2% ma non ha prodotto effetti misurabili su occupazione e salari. I risparmi sono finiti in liquidità, non in nuovi investimenti. Significa che la più grande misura di politica industriale per il Sud degli ultimi anni – chiusa anticipatamente il 31 dicembre 2024 e sostituita da gennaio 2025 da uno schema più ristretto per le sole Pmi – ha funzionato da cuscinetto per i conti aziendali più che da leva per creare posti di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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