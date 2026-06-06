Lo scorso 13 settembre, a Praga, durante la finale europea contro i Paesi Bassi, il giocatore italiano ha subito un infortunio al polso destro. Dopo aver ricevuto assistenza medica, ha continuato a giocare, contribuendo alla vittoria. L’atleta ha poi dichiarato che il colore azzurro resterà con lui per tutta la vita. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla tenacia in campo e sulla forza mentale dei giocatori durante le competizioni internazionali.

Lo scorso 13 settembre, a Praga, al tie-break della finale europea contro i Paesi Bassi, il suo tuffo a casa base dopo il singolo walkoff di Elisa Cecchetti ha aperto la festa azzurra: Isabella Dayton, tra le protagoniste di quell’Europeo e non solo per la realizzazione di quel punto, è tra le più forti giocatrici della Nazionale e, di fatto, a livello internazionale. E dire che, per lei, era qualcosa di inaspettato: "Ho vissuto momenti molto emozionanti in questi anni: partecipare alle World Series, viaggiare per il mondo, competere con la Nazionale, giocare a softball da professionista: era un sogno che non sapevo di avere". Come ha cominciato questo sogno inatteso? "Ho iniziato a giocare a softball intorno ai 5-6 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dayton: "L’azzurro? Ti resta per la vita"

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