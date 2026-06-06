? Domande chiave? In Breve Ennore Inzani festeggia un secolo di vita tra le radici emiliane e il mare di Loano. Ennore Inzani ha tagliato il traguardo dei 100 anni ieri, 5 giugno, celebrando un percorso vitale che ha collegato le terre dell’Emilia alla costa ligure. Il festeggiato ha vissuto un secolo di storia, passando dai campi coltivati della sua infanzia alle atmosfere marittime dove risiede oggi. Nato originariamente a Lugagnano Val D’Arda, nel territorio di Piacenza, l’uomo ha trascorso gran parte del suo cammino a Cortemaggiore. In questa zona ha dedicato l’esistenza al lavoro agricolo e all’allevamento di mucche, affrontando le dure sfide della vita rurale con una forza d’animo e una dignità che caratterizzano la sua generazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla terra alla Liguria: il secolo di vita di Ennore Inzani

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