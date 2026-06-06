Da Schettini a Pellai fino al K-pop | ecco il programma del Riccione Kids Family Festival
Il Riccione Kids Family Festival ha annunciato il suo programma estivo, con un focus sulla tutela dell’ecosistema e sul rapporto con la natura. Tra gli eventi previsti ci sono incontri con esperti, spettacoli e attività dedicate ai diritti degli animali. La programmazione include anche spettacoli con artisti e performer, tra cui un rappresentante del mondo del K-pop. L’evento è realizzato in collaborazione con un quotidiano nazionale, che sostiene tematiche legate alla sostenibilità.
La nuova programmazione estiva si focalizza sulla tutela dell'ecosistema e sul legame con la natura. All’interno del palinsesto del Riccione Kids Family Festival, l'evento accende i riflettori sulla sostenibilità e sui diritti degli animali attraverso una collaborazione strategica con La Stampa e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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