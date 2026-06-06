Da Schettini a Pellai fino al K-pop | ecco il programma del Riccione Kids Family Festival

Notizia in breve

Il Riccione Kids Family Festival ha annunciato il suo programma estivo, con un focus sulla tutela dell’ecosistema e sul rapporto con la natura. Tra gli eventi previsti ci sono incontri con esperti, spettacoli e attività dedicate ai diritti degli animali. La programmazione include anche spettacoli con artisti e performer, tra cui un rappresentante del mondo del K-pop. L’evento è realizzato in collaborazione con un quotidiano nazionale, che sostiene tematiche legate alla sostenibilità.