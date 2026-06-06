Da Lucca alle città vicine Cinque borseggiatrici ’beccate’ alla stazione

Cinque donne sono state arrestate alla stazione di Lucca mentre tentavano di svaligiare borse e portafogli. Le accuse riguardano furti con destrezza ai danni di viaggiatori, con le donne che si muovevano tra la stazione e le città vicine. La polizia ha recuperato alcuni oggetti rubati e fermato le sospette prima che potessero allontanarsi. Le donne usavano la stazione come punto di partenza per spostarsi e mettere in atto i furti.

Utilizzavano Lucca come base di ’appoggio’ per poi salire sul treno e andare ad operare in altre città vicine: cinque giovani borseggiatrici sono state rintracciate e identificate dalla Polizia e adesso non potranno più fare ritorno all’interno del Comune, dato che per loro è subito scattato il foglio di via obbligatorio. Le donne sono infatti state beccate dagli agenti durante uno dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Polizia per la prevenzione e il contrasto dei reati predatori, concentrati per lo più nella zona della stazione, spesso scenario dei fatti di cronaca. Durante uno di questi gli equipaggi delle volanti della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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