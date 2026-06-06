Un ex ballerino di un talent show è stato coinvolto in un procedimento legale dopo essere stato ricoverato. Durante il ricovero, è stato scoperto che aveva acceso una sigaretta, il che ha portato a una denuncia. La vicenda si è sviluppata in seguito a un episodio avvenuto in un ambiente ospedaliero, dove l’uso di sigarette è vietato. La persona coinvolta dovrà rispondere di aver violato le norme relative al divieto di fumo in luoghi pubblici chiusi.

Una sigaretta accesa nel posto sbagliato, al momento sbagliato, visto che da quel gesto apparentemente banale pare essere scaturita una escalation di violenza verbale e fisica che ha portato Simone Benedetti, ex ballerino di Amici, direttamente in tribunale con accuse pesanti: resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata aggravata. I fatti risalgono nello specifico alla domenica del 31 maggio 2026, quando Benedetti viene trasportato al pronto soccorso dell’ Aurelia Hospital di Roma dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, l’ex allievo del talent di Canale 5 sarebbe stato investito da. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da Amici al tribunale: l’ex ballerino Simone Benedetti finisce nei guai dopo il ricovero (per una sigaretta)

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AMICI 2026 Seconda Puntata Serale - Eliminato il ballerino Simone

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