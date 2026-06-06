Cutro riparte il processo La superstite | Perché nessuno ci ha soccorsi?
Il processo sul naufragio di Steccato di Cutro, in cui sono morte 94 persone e risultano dispersi, è ripreso dopo un mese. Una superstite ha chiesto perché nessuno abbia prestato soccorso durante l’incidente. Il procedimento riguarda le responsabilità e le eventuali omissioni nelle operazioni di salvataggio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali imputati o su come si svilupperà la fase successiva.
Riprende dopo un mese il processo per il naufragio di Steccato di Cutro costato la vita a 94 migranti e a un numero imprecisato di dispersi. L’atmosfera che si respira. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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