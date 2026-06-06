Cultura dell’accoglienza | Dalle utenze ai vestiti ma anche sostegno morale

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ieri sera, nella chiesa di Gesù Redentore, è stato presentato il primo Bilancio sociale dedicato alla cultura dell’accoglienza. Sono stati illustrati dati su distribuzione di utenze e vestiti, oltre a servizi di sostegno morale. La relazione evidenzia le quantità di beni forniti e il numero di persone coinvolte nelle iniziative. Non sono stati forniti numeri specifici, ma si è descritto il percorso di intervento e le attività svolte nel periodo.

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Quello presentato ieri sera nella chiesa di Gesù Redentore è il primo Bilancio sociale che vede coinvolte insieme le Caritas delle diocesi di Modena-Nonantola e Carpi e nasce con l’obiettivo di mettere in comune esperienze, condividere buone pratiche e offrire una lettura unitaria delle fragilità che attraversano il territorio. Un lavoro che racconta una povertà in trasformazione – segnata da bisogni sempre più complessi e dall’aumento di coloro che per la prima volta chiedono aiuto – ma anche l’impegno quotidiano di una rete che accompagna le persone verso percorsi di autonomia e inclusione sociale. "La Caritas – le parole di don Erio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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