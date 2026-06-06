Crypto | Cassazione blocca 138.000€ per evasioni su asset digitali

La Cassazione ha disposto il sequestro di 138.000 euro di asset digitali non dichiarati, legato a pratiche di evasione fiscale. La decisione riguarda profitti ottenuti prima dell’entrata in vigore della legge del 2023. La normativa tributaria consente il sequestro di asset digitali non dichiarati attraverso specifiche norme del TUIR, applicate anche a operazioni ante legge. La sentenza si basa su verifiche fiscali relative a transazioni di criptovalute non dichiarate.

Come può la Cassazione tassare profitti ottenuti prima della legge 2023?. Quali norme del Tuir permettono il sequestro di asset digitali non dichiarati?. Perché la difesa dell'indagato non è stata accolta dai giudici?. Cosa rischiano gli investitori che non dichiarano plusvalenze su exchange?.? In Breve Entrate non dichiarate superiori a 531 mila euro maturate nell'anno d'imposta 2021. Ordinanza numero 20740 emessa dalla terza sezione penale della Cassazione il 5 giugno 2026. Il sequestro di 138 mila euro copre l'esatto importo dell'imposta dovuta allo Stato. La legge 1972022 ha introdotto la lettera c-sexies all'articolo 67 del Tuir per precisione tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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