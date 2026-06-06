Le autorità hanno effettuato un blitz contro la ’Ndrangheta a Crotone, sequestrando diverse attività tra officine e il lungomare. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni e documenti. In un locale chiuso sul lungomare sono stati trovati oggetti e materiali ritenuti collegati alle attività illecite. Sono state anche applicate sanzioni amministrative a diverse imprese coinvolte nelle verifiche.

? Punti chiave? In Breve Operazione ’Ndrangheta a Crotone: sanzioni per 8.000 euro e sequestri tra officine e lungomare. Le forze dell’ordine hanno condotto un massiccio intervento interforze a Crotone, colpendo diverse irregolarità amministrative e sanzionando attività per un totale di circa 8.000 euro. L’operazione si inserisce nel piano d’azione nazionale e transnazionale denominato ’Ndrangheta, coordinato su ordine del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino. Durante la giornata, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto hanno setacciato il territorio cittadino, effettuando controlli su persone, veicoli e diversi esercizi commerciali. L’attività è scaturita dalle decisioni prese in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla Prefetto di Crotone, Franca Ferraro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, blitz contro la ’Ndrangheta: sequestri e sanzioni in città

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