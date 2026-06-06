Crossfire | nasce un nuovo action single-player senza servizi live

Lo studio That’s No Moon ha annunciato Crossfire, un nuovo gioco action single-player che non includerà servizi live. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Smilegate, mira a offrire un’esperienza dedicata alla modalità singola, senza componenti multiplayer o aggiornamenti online. Al momento, sono stati condivisi pochi dettagli sui contenuti del gioco, che si concentrerà su un gameplay narrativo e action.

Lo studio That’s No Moon ha svelato i primi dettagli di Crossfire, un progetto ambizioso che vede la collaborazione con Smilegate per reinterpretare un franchise storico. L’annuncio, avvenuto durante una presentazione a porte chiuse, introduce una nuova visione per la serie, spostando il verso un’esperienza d’azione e avventura dedicata esclusivamente al giocatore singolo. Il team con sede a Los Angeles è composto da professionisti che hanno affrontato le sfide produttive di titoli come Call of Duty e God of War. La missione dichiarata di questo gruppo di sviluppatori consiste nel definire una nuova generazione di interazioni basate sulla narrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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