Croce Rossa di Venezia rinnovato il direttivo Marco Moretto nuovo presidente

Notizia in breve

Giovedì scorso si è svolto il passaggio di consegne presso la sede di via Porto di Cavergnago a Mestre, segnando l’inizio del nuovo quadriennio di presidenza del Comitato di Venezia di Croce Rossa. Marco Moretto ha assunto ufficialmente il ruolo di presidente, sostituendo il precedente incarico. La cerimonia ha coinvolto i rappresentanti dell’associazione e i membri del direttivo.