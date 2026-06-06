Croce Rossa di Venezia rinnovato il direttivo Marco Moretto nuovo presidente
Giovedì scorso si è svolto il passaggio di consegne presso la sede di via Porto di Cavergnago a Mestre, segnando l’inizio del nuovo quadriennio di presidenza del Comitato di Venezia di Croce Rossa. Marco Moretto ha assunto ufficialmente il ruolo di presidente, sostituendo il precedente incarico. La cerimonia ha coinvolto i rappresentanti dell’associazione e i membri del direttivo.
Iniziato ufficialmente giovedì scorso, con il passaggio di consegne istituzionale nella sede direzionale di via Porto di Cavergnago, a Mestre, il quadriennio di presidenza di Marco Moretto alla guida del Comitato di Venezia di Croce Rossa. Risultato il più eletto dai soci, subentra a Marco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
Notizie e thread social correlati
Manfredonia, rinnovato il direttivo della Lega Navale: Di Candia nuovo presidenteA Manfredonia è stato rinnovato il consiglio direttivo della sezione locale della Lega Navale Italiana, che resterà in carica per i prossimi tre anni.
Rinnovato il Consiglio direttivo di Federfarma: presidente Donatella MartucciNella giornata di domenica 29 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Federfarma Brindisi per il triennio...
Temi più discussi: In Ucraina sono sparite 243mila persone a causa della guerra; Tidone in festa: a Pianello una serata benefica per la Croce Rossa; Nuovo corso per la Croce Rossa di Riccione: ufficializzato il team della presidente Zavatta; imparare a salvare vite umane con i corsi di croce rossa milano.
Gli scorsi due fine settimana i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Treviso sono stati impegnati in numerosi servizi sul territorio, con il prezioso supporto dei volontari dei Comitati di Bassano e Venezia. Centinaia di volontari hanno prestat facebook
Fede Riboldi (@federiboldi) / Posts / X x.com
Palmanova dovrebbe essere il capoluogo del FVG reddit
Croce Rossa Italiana offre lavoro a Psicologi in 8 regioni d’Italia con il Progetto SorrisiLa Croce Rossa Italiana ha aperto un'opportunità di lavoro rivolta a Psicologi per il Progetto Sorrisi. Le risorse lavoreranno in 8 regioni italiane. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com
Premio Croce Rossa Italiana a The voice of Hind Rajab. A Venezia trionfa il film di Ben HaniaIl Premio Croce Rossa Italiana alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato assegnato a The voice of Hind Rajab. La giuria, presieduta da Paolo Genovese, con Giulia ... ilmessaggero.it