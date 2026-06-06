Crisi dell’olio Catanzaro attacca la Regione | La Sicilia è rimasta assente mentre il comparto affonda

Notizia in breve

Il comparto olivicolo siciliano sta attraversando una grave crisi. Un deputato del Partito democratico ha criticato la Regione, accusandola di non aver preso iniziative adeguate e di essere rimasta assente nelle discussioni nazionali sul settore. La situazione viene definita critica, con il comparto in difficoltà. La richiesta è di interventi immediati e di una posizione ufficiale della Regione nei tavoli di confronto nazionali.