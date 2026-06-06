Crisi dell’olio Catanzaro attacca la Regione | La Sicilia è rimasta assente mentre il comparto affonda
Il comparto olivicolo siciliano sta attraversando una grave crisi. Un deputato del Partito democratico ha criticato la Regione, accusandola di non aver preso iniziative adeguate e di essere rimasta assente nelle discussioni nazionali sul settore. La situazione viene definita critica, con il comparto in difficoltà. La richiesta è di interventi immediati e di una posizione ufficiale della Regione nei tavoli di confronto nazionali.
La crisi del comparto olivicolo siciliano approda all’Ars con una nuova iniziativa del Partito democratico che chiede alla Regione interventi immediati e una posizione chiara sui tavoli nazionali dedicati al settore. A intervenire è il capogruppo Pd all’Assemblea regionale siciliana Michele. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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