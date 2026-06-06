Cresce il Pil in Italia ma i cittadini comprano sempre meno qual è l' unico settore che vola

Da virgilio.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo trimestre del 2026, il PIL italiano è aumentato dello 0,5% nel 2025 e dello 0,7% nel 2026-2027, mentre l’eurozona ha registrato una contrazione dello 0,2%. Nonostante la crescita economica, i consumi delle famiglie sono diminuiti, tranne nel settore delle tecnologie, che ha visto un incremento significativo. I prezzi al consumo sono aumentati, ma la spesa delle persone resta ridotta.

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