Cresce il Pil in Italia ma i cittadini comprano sempre meno qual è l' unico settore che vola

Nel primo trimestre del 2026, il PIL italiano è aumentato dello 0,5% nel 2025 e dello 0,7% nel 2026-2027, mentre l’eurozona ha registrato una contrazione dello 0,2%. Nonostante la crescita economica, i consumi delle famiglie sono diminuiti, tranne nel settore delle tecnologie, che ha visto un incremento significativo. I prezzi al consumo sono aumentati, ma la spesa delle persone resta ridotta.

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