crans moretti fa persino la vittima

Notizia in breve

La titolare di una discoteca è stata accusata di aver falsificato una fattura e di aver causato danni significativi ai giovani coinvolti in un incidente. La donna si è presentata come vittima, mentre i parenti dei giovani hanno espresso forte indignazione. La polizia ha sequestrato documenti e avviato accertamenti sulla fattura contraffatta. La discoteca ha subito ingenti danni economici e reputazionali. La vicenda è attualmente sotto indagine.