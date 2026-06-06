Crans Moretti fa persino la vittima
La titolare di una discoteca è stata accusata di aver falsificato una fattura e di aver causato danni significativi ai giovani coinvolti in un incidente. La donna si è presentata come vittima, mentre i parenti dei giovani hanno espresso forte indignazione. La polizia ha sequestrato documenti e avviato accertamenti sulla fattura contraffatta. La discoteca ha subito ingenti danni economici e reputazionali. La vicenda è attualmente sotto indagine.
«Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti. Vogliamo collaborare con la giustizia». Dopo le lacrime è passata all’attacco Jessica Moretti, rendendo una dichiarazione spontanea in apertura di udienza ieri nell’aula del politecnico di Sion, udienza che la vedeva a confronto con il marito Jacques Moretti. I due, in quanto proprietari, devono rispondere dei reati di omicidio colposo, lesioni personali gravissime colpose e incendio colposo nell’inchiesta per la strage nel locale Constellation, andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove morirono 41 giovani, tra cui 6 italiani, e 115 rimasero feriti. 🔗 Leggi su Laverita.info
Crans-Montana, Jacques Moretti rilasciato su cauzione
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