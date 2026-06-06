Costruzioni abusive sul lungolago di Montefiascone sequestri e denuncia | FOTO

I carabinieri del nucleo forestale hanno sequestrato due costruzioni abusive sul lungolago di Montefiascone, realizzate senza i necessari permessi edilizi. Sono state denunciate le persone responsabili delle opere abusive. Le strutture, in muratura, sono state costruite senza rispettare le normative edilizie vigenti. I controlli sono stati effettuati nell’ambito di un’attività di verifica su eventuali abusi edilizi nella zona.

Abusi edilizi sul lungolago di Montefiascone. I carabinieri del nucleo forestale hanno accertato la realizzazione di due fabbricati in muratura in assenza dei titoli edilizi abilitativi previsti dalla normativa di settore. Le costruzioni erano dotate di relative strutture accessorie (pergolati e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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