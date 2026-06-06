Un’indagine ha rivelato che alcuni braccianti sono stati bruciati vivi in Calabria. La procura ha accertato che le vittime tentavano di opporsi allo sfruttamento chiedendo un contratto di lavoro. Le indagini hanno portato all’arresto di persone coinvolte e all’identificazione di un gruppo che avrebbe agito contro i lavoratori. La vicenda riguarda presunti episodi di violenza e abuso nei confronti di persone impiegate nel settore agricolo.

I magistrati che indagano sull’uccisione dei quattro braccianti bruciati in un minivan ad Amendolara, sulla costa jonica della Calabria, ritengono che l’omicidio sia stato una ritorsione compiuta dai loro caporali, cioè le persone che li avevano ingaggiati, che li portavano nei campi e trattenevano una parte della loro paga: li avrebbero uccisi perché i quattro si sarebbero ribellati alla condizione di sfruttamento e schiavitù in cui erano tenuti. Per l’omicidio sono stati arrestati due uomini pakistani, Alì Raza e Ahmed Safeer, che in base a diverse testimonianze sono stati individuati come i caporali. Finora non hanno risposto alle domande dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa ha scoperto l’indagine sui braccianti bruciati vivi in Calabria

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