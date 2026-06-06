Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 5 al 7 giugno
Nel fine settimana dal 5 al 7 giugno, nel Veneziano si svolgeranno diversi eventi. Tra questi, si terrà il 105 Summer Festival al Parco San Giuliano, con artisti noti della musica italiana. L’evento coinvolgerà il pubblico con esibizioni dal vivo e musica. Le manifestazioni si svolgeranno in varie location della regione, offrendo opportunità di intrattenimento e partecipazione per i residenti e i visitatori.
Sono numerosi gli appuntamenti in programma nel Veneziano per il primo weekend di giugno. Ad aprire le feste sarà il grande 105 Summer Festival al Parco San Giuliano, con alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. A Bibione arriva il rocker Ligabue. Spazio anche alla cultura con il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
Come VENDERE CASA se ci sono ABUSI
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cosa fare in questo lungo weekend, fino al 2 giugno a Venezia e dintorni
Argomenti più discussi: Cosa fare a Firenze questo weekend; Cosa fare nel weekend a Monza e Brianza: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi; Le uscite di questo fine settimana da non perdere a Parigi e nell’Île-de-France; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (6-7 giugno).
Cosa è da fare questo weekend? Ecco uno schemino semplice semplice tutto da salvare Condividilo con i tuoi accompagnatori di fiducia #diecimediacatania #catania #eventi #weekend #dafareacatania facebook
Eventi e cose da fare questo weekend reddit
A due settimane dall’apertura, #InMinorKeys continua a risuonare attraverso #Venezia. Se non hai ancora deciso cosa fare questo weekend, la #BiennaleArte2026 ti aspetta! La Mostra è accessibile da quattro ingressi, tra Giardini – Viale Trento e Sant’Elena x.com