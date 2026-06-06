Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 5 al 7 giugno

Notizia in breve

Nel fine settimana dal 5 al 7 giugno, nel Veneziano si svolgeranno diversi eventi. Tra questi, si terrà il 105 Summer Festival al Parco San Giuliano, con artisti noti della musica italiana. L’evento coinvolgerà il pubblico con esibizioni dal vivo e musica. Le manifestazioni si svolgeranno in varie location della regione, offrendo opportunità di intrattenimento e partecipazione per i residenti e i visitatori.