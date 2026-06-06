Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 5 al 7 giugno

Da veneziatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana dal 5 al 7 giugno, nel Veneziano si svolgeranno diversi eventi. Tra questi, si terrà il 105 Summer Festival al Parco San Giuliano, con artisti noti della musica italiana. L’evento coinvolgerà il pubblico con esibizioni dal vivo e musica. Le manifestazioni si svolgeranno in varie location della regione, offrendo opportunità di intrattenimento e partecipazione per i residenti e i visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono numerosi gli appuntamenti in programma nel Veneziano per il primo weekend di giugno. Ad aprire le feste sarà il grande 105 Summer Festival al Parco San Giuliano, con alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. A Bibione arriva il rocker Ligabue. Spazio anche alla cultura con il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Come VENDERE CASA se ci sono ABUSI

Video Come VENDERE CASA se ci sono ABUSI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cosa fare in questo lungo weekend, fino al 2 giugno a Venezia e dintorni

Argomenti più discussi: Cosa fare a Firenze questo weekend; Cosa fare nel weekend a Monza e Brianza: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi; Le uscite di questo fine settimana da non perdere a Parigi e nell’Île-de-France; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (6-7 giugno).

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web