Cosa ci dice l’analisi dei flussi dei casi precedenti sul ballottaggio di Arezzo

Notizia in breve

Tra il primo e il secondo turno, circa il 60% degli elettori che avevano votato al primo si sono recati alle urne di nuovo. La maggior parte di loro ha scelto il candidato che aveva ottenuto più preferenze nel primo turno, mentre una quota più piccola ha cambiato preferenza. I flussi indicano inoltre che circa il 40% degli aventi diritto non ha partecipato alla seconda tornata.