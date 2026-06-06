Cosa ci dice l’analisi dei flussi dei casi precedenti sul ballottaggio di Arezzo
Tra il primo e il secondo turno, circa il 60% degli elettori che avevano votato al primo si sono recati alle urne di nuovo. La maggior parte di loro ha scelto il candidato che aveva ottenuto più preferenze nel primo turno, mentre una quota più piccola ha cambiato preferenza. I flussi indicano inoltre che circa il 40% degli aventi diritto non ha partecipato alla seconda tornata.
L'analisi dei flussi degli aventi diritto al voto tra il primo e il secondo turno è uno degli aspetti che gli addetti ai lavori e gli appassionati di dinamiche elettorali osservano di più. Che indicazioni ci danno ad esempio le precedenti esperienze per le elezioni del sindaco nel Comune di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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