cosa cerchiamo nel mare

Una barca a vela in una baia della Groenlandia è stata trovata con due persone a bordo, entrambe decedute. I soccorritori hanno recuperato i corpi e avviato le indagini. La polizia ha escluso cause naturali e ipotizza un incidente o un intervento esterno. Non ci sono testimoni né segni evidenti di lotta o danni alla barca. La scena è stata repertata e i rilievi sono in corso.

«È la stessa domanda che mi feci una sera in barca a vela, in una baia della Groenlandia. Perché ci attrae così tanto quel mucchio d’acqua? Perché per starci in mezzo ci danniamo così tanto, spendiamo così tanti soldi, fracassiamo le nostre vite?» Oltre a scrivere i suoi otto volumi tra romanzi e raccolte di racconti, Pietro Grossi si impegna da più di venti anni a divulgare lettura e scrittura. Il suo ultimo libro si intitola Qualcuno di noi. Il senso di angosciante nostalgia che mi fa di continuo domandare come mai non passo più tempo in mare si trasforma in una domanda più ampia: perché ci intestardiamo tanto a starcene in mezzo a quel liquido così inospitale? Molla lì, no? Hai una bella vita, una bella famiglia, un sacco di affascinanti interessi con cui distrarti, che ti frega di andare là, in acqua, a riempirti di umido e di acciacchi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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