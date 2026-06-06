cortona comics 2026 in foto

Cortona Comics 2026 si svolgerà nel centro storico della città. La manifestazione prevede esposizioni di fumetti, incontri con autori e workshop dedicati agli appassionati. La kermesse è prevista per il prossimo anno e coinvolgerà diverse location del borgo. Le iniziative sono state annunciate attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su date precise o programmi. La promozione dell’evento si concentra sulla valorizzazione della cultura del fumetto e dell’arte visiva.

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Cortona Comics 2026

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