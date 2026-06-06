Nadia Battocletti, atleta del Trentino, è il volto delle nuove scarpe Gel-Nimbus 28 di Asics, progettate con un design che punta sulla versatilità. Le calzature sono state rivisitate per adattarsi alle esigenze dell’atleta, mantenendo le caratteristiche tecniche di base. La collaborazione ha portato a una versione aggiornata del modello, pensata per offrire comfort e prestazioni durante le attività di corsa.

La gazzella del Trentino è il volto di Asics e delle nuove Gel-Nimbus 28 reinterpretate appunto per Nadia Battocletti. L’ ispirazione è il percorso personale dell’atleta, con gli elementi che ne hanno plasmato l’identità. Il design presenta un ricamo a forma di geco, animale con cui Nadia si identifica, simbolo di versatilità e della capacità di competere su strada, pista e cross. Gli accenti rosso e blu rappresentano i genitori. I dettagli ispirati al tricolore celebrano invece le sue origini. Un esclusivo lace charm rende omaggio ai suoi studi in architettura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - CORSA. Design e versatilità. Le scarpe di Battocletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nannini Yvonne Bordeaux: Pelle, Design e VersatilitàL'articolo tratta di un prodotto di pelle, progettato con attenzione al design e alla funzionalità.

Tod’s Shopping ‘EBR’ piccola: pelle, design e versatilitàUn nuovo negozio chiamato 'EBR' è stato aperto all’interno di un centro commerciale di dimensioni ridotte e si concentra sulla vendita di prodotti in...

Temi più discussi: Rina certifica la turbina NovaLT 16 di Baker Hughes: spinta alla decarbonizzazione navale con tecnologia pronta al 100% idrogeno; PRIMO SGUARDO! MODELLI KAWASAKI KX250F E KX250FX 2027; Mostrati in anteprima i nuovi C-SUV di Fiat: a prova di famiglia; Leica Cine Compact 1 è il nuovo proiettore compatto con tecnologia laser e facile da configurare.

CORSA. Design e versatilità. Le scarpe di BattoclettiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

New Balance FuelCell Rebel v5: prestazioni, stile e versatilità per ogni corsaRibelle di nome e di natura, la FuelCell Rebel v5 cambia il modo di concepire le scarpe sportive per l’uso quotidiano, offrendo un sottopiede straordinariamente reattivo, in grado di passare ... corrieredellosport.it