Corruzione revocati i domiciliari all' ex sindaco Giovanni Fortunato

Notizia in breve

L'ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha avuto i domiciliari revocati. La decisione è stata presa durante una nuova udienza al Tribunale di Lagonegro. Sono coinvolte altre sei persone nell'inchiesta per corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. La posizione dell'ex primo cittadino sarà riesaminata nei prossimi procedimenti giudiziari. La vicenda riguarda accuse di illeciti legati alla gestione amministrativa e urbanistica.