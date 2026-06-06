Corruzione revocati i domiciliari all' ex sindaco Giovanni Fortunato
L'ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha avuto i domiciliari revocati. La decisione è stata presa durante una nuova udienza al Tribunale di Lagonegro. Sono coinvolte altre sei persone nell'inchiesta per corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. La posizione dell'ex primo cittadino sarà riesaminata nei prossimi procedimenti giudiziari. La vicenda riguarda accuse di illeciti legati alla gestione amministrativa e urbanistica.
Nuova udienza al Tribunale di Lagonegro per il processo che vede imputato l’ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, insieme ad altre sei persone accusate, a vario titolo, di corruzione, concussione e lottizzazione abusiva.Il caso giudiziarioNel corso della giornata di ieri è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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