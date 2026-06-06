Camilla Moroni ha concluso al primo posto le qualifiche della prova Boulder della Coppa del Mondo a Praga, mentre Giovanni Placci ha guidato la squadra italiana nelle qualifiche Lead, assicurandosi un posto tra i semifinalisti. In totale, sette atleti italiani sono riusciti a passare alla fase successiva della competizione. La giornata ha visto un buon riscontro per gli atleti italiani nelle qualifiche di entrambe le discipline.

Grande avvio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo in Repubblica Ceca. Camilla Moroni chiude al comando la qualifica Boulder, mentre Giovanni Placci guida il poker azzurro qualificato alle semifinali Lead. Oggi, sabato 6 giugno, spazio alle semifinali Boulder femminili. Praga sorride all’Italia nella tappa di Coppa del Mondo Boulder e Lead in corso nella capitale ceca. La giornata di venerdì 5 giugno ha regalato ottime soddisfazioni alla squadra azzurra, capace di conquistare complessivamente sette pass per le semifinali tra Boulder femminile e Lead maschile. La protagonista assoluta è stata Camilla Moroni, autrice di una prestazione impeccabile nelle qualifiche Boulder. L’azzurra ha completato tutti e cinque i blocchi al primo tentativo, chiudendo con un perfetto percorso netto e condividendo la vetta della classifica con la britannica Erin McNeice. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo Boulder e Lead: Moroni domina le qualifiche a Praga, oggi sette azzurri in semifinale

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