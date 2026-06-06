Coppa del Mondo 2026 Gruppo L | anteprima pronostico giocatori da guardare calendario e palinsesto TV

Da justcalcio.com 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gruppo L della Coppa del Mondo 2026 si apre con l’Inghilterra, che non conquista il titolo dal 1966. La squadra si prepara alla fase a gironi, con alcuni giocatori chiave pronti a fare la differenza. Il calendario ufficiale prevede incontri tra le nazionali partecipanti, trasmessi in diretta televisiva secondo il palinsesto stabilito. L’attenzione si concentra anche su altri componenti del girone e sui possibili sviluppi della competizione.

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2026-06-06 00:04:00 Breaking news: Anteprima del girone L L’Inghilterra non vince una Coppa del Mondo dal 1966, un fatto che non invecchia mai e non diventa mai meno rilevante. Quest’estate in Nord America, Thomas Tuchel arriva con quella che probabilmente è la squadra dei Tre Leoni più talentuosa degli ultimi decenni, e un sorteggio per la fase a gironi che offre loro tutte le opportunità per dare slancio prima dell’inizio degli ottavi di finale. Ma questo gruppo non è un regalo. La Croazia ha raggiunto le semifinali degli ultimi tre tornei principali. Il Ghana ha un talento che potrebbe mettere in imbarazzo chiunque nel giorno sbagliato. E Panama ha fatto molta strada dalla squadra che l’Inghilterra sconfisse 6-1 otto anni fa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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