2026-06-06 00:04:00 Breaking news: Anteprima del girone L L’Inghilterra non vince una Coppa del Mondo dal 1966, un fatto che non invecchia mai e non diventa mai meno rilevante. Quest’estate in Nord America, Thomas Tuchel arriva con quella che probabilmente è la squadra dei Tre Leoni più talentuosa degli ultimi decenni, e un sorteggio per la fase a gironi che offre loro tutte le opportunità per dare slancio prima dell’inizio degli ottavi di finale. Ma questo gruppo non è un regalo. La Croazia ha raggiunto le semifinali degli ultimi tre tornei principali. Il Ghana ha un talento che potrebbe mettere in imbarazzo chiunque nel giorno sbagliato. E Panama ha fatto molta strada dalla squadra che l’Inghilterra sconfisse 6-1 otto anni fa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Coppa del Mondo 2026 Gruppo L: anteprima, pronostico, giocatori da guardare, calendario e palinsesto TV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Album Panini Mondiale 2026: APRO in ANTEPRIMA + tutte le NOVITÀ!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Coppa del Mondo 2026 Gruppo K: anteprima, pronostico, giocatori da guardare, calendario e palinsesto TV

Leggi anche: Gruppo G della Coppa del Mondo 2026: anteprima, pronostico, giocatori da guardare, calendario e palinsesto TV

Temi più discussi: Mondiali 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla Coppa del Mondo XXL; Il calendario dei Mondiali: le date e gli orari di tutte le partite; Mondiali FIFA 2026: tutte le squadre, le rose e i giocatori | Elenco completo; Il calendario dei Mondiali di calcio 2026, partita per partita.

Coppa del Mondo 2026: Shakira si esibirà alla cerimonia di apertura in Messico reddit

La Coppa del Mondo FIFA 2026 fa esplodere i viaggi aziendali in Canada e negli USA x.com

Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Austria: dirette streaming, guida canali, calendario completo, date e orari partiteIn Austria i diritti di trasmissione sono condivisi da ORF (emittente pubblica) e ServusTV (canale commerciale di Red Bull). Per seguire le gare dall’estero con una VPN, basta connettersi a un server ... calciomercato.com

Coppa del Mondo 2026: tutte le partite delle squadre europee nella fase a gironiLa Coppa del Mondo FIFA 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti inizierà l'11 giugno e si concluderà il 19 luglio con la finale a East Rutherford. it.uefa.com