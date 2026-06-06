Contratto aziendale Sidel Spa | un rinnovo all’insegna della continuità
Il contratto aziendale di Sidel Spa è stato rinnovato con oltre il 94% dei consensi, approvato a fine maggio. La durata dell’accordo si estende fino alla fine del 2027.
É stata approvata con oltre il 94% dei consensi l'ipotesi di accordo sottoscritta a fine maggio per il rinnovo del contratto aziendale in Sidel Spa, che avrà validità fino a fine del 2027.L’accordo va in continuità con la storia contrattuale di questa azienda, prevedendo importanti aumenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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