Contratto aziendale Sidel Spa | un rinnovo all’insegna della continuità

Da parmatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il contratto aziendale di Sidel Spa è stato rinnovato con oltre il 94% dei consensi, approvato a fine maggio. La durata dell’accordo si estende fino alla fine del 2027.

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É stata approvata con oltre il 94% dei consensi l'ipotesi di accordo sottoscritta a fine maggio per il rinnovo del contratto aziendale in Sidel Spa, che avrà validità fino a fine del 2027.L’accordo va in continuità con la storia contrattuale di questa azienda, prevedendo importanti aumenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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