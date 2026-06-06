Contest Evviva la libertà | l’Ic Bozzano-Centro protagonista a Montecitorio
BRINDISI - Una giornata da ricordare per l’intera comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi. Il 4 giugno, nella prestigiosa cornice di Palazzo Montecitorio a Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti educativi promossi dalla Fondazione Articolo 49. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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