Contest Evviva la libertà | l’Ic Bozzano-Centro protagonista a Montecitorio

BRINDISI - Una giornata da ricordare per l’intera comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi. Il 4 giugno, nella prestigiosa cornice di Palazzo Montecitorio a Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti educativi promossi dalla Fondazione Articolo 49. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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