consorzio rilegno imballaggi riciclati un record europeo

Nel 2025, la filiera italiana del riciclo degli imballaggi in legno ha raggiunto un record europeo. Il Consorzio Rilegno ha evidenziato un aumento significativo di materiali riciclati, dimostrando la crescita del settore nel paese. La quantità di legno recuperato e riutilizzato si è attestata a livelli mai registrati prima, confermando l’efficacia delle pratiche di riciclo adottate. I dati ufficiali indicano che l’Italia si posiziona tra i paesi leader in Europa nel settore del riciclo degli imballaggi in legno.

Nel 2025 la filiera italiana del riciclo degli imballaggi in legno consolida il proprio ruolo di eccellenza nell’ economia circolare, raggiungendo un tasso di riciclo del 69,86 percento, in crescita di due punti percentuali rispetto all’anno precedente e ben al di sopra degli obiettivi fissati dall’Unione Europea, che è del 30 percento entro il 2030. Sono questi alcuni dei dati principali emersi dal bilancio del consorzio nazionale Rilegno che ha sede a Cesenatico. Nel corso dell’anno, l’immesso al consumo ha superato i 3,5 milioni di tonnellate (più 3,7 percento), trainato in particolare dalla diffusione dei pallet rigenerati, a conferma della crescente attenzione del settore verso modelli di riutilizzo e circolarità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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