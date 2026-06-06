consolato usa un altro arresto a milano per caporalato

A Milano è stato arrestato un uomo di origini indiane per caporalato aggravato, nell’ambito dei lavori di costruzione del secondo consolato degli Stati Uniti. Si tratta del secondo arresto legato a questa vicenda. L’indagine riguarda presunti episodi di sfruttamento lavorativo durante i lavori di costruzione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui procedimenti giudiziari in corso o sull’identità dell’uomo.

Nuovo arresto a Milano per la costruzione del secondo consolato Usa: un indiano è stato accusato di caporalato aggravato. E' stato fermato prima che potesse fuggire dalla città Domenica scorsa un manager della Caddell è stato fermato in aeroporto con l’accusa di caporalato per la costruzione del secondo consolato Usa a Milano. Oggi è avvenuto un altro arresto, anche in questo caso il manager pare si fosse adoperato per fuggire via, ma attraverso un pullman, in modo tale che fosse meno rintracciabile. Il managerUlas Demir, 49 anni, responsabile in Italia per laCaddell Construction Co. LLC, è statofermato domenica scorsa all’aeroporto di Bergamomentre tentava di imbarcarsi su un volo di sola andata per la Turchia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Temi più discussi: Consolato Usa a Milano, manager in fuga. Il pm chiede il carcere; Consolato Usa, arrestate il manager; Caporalato nel cantiere del consolato Usa a Milano, fermato un altro uomo; Schiavi per costruire il consolato Usa, fermato il manager di Caddell.

#Milano Rests in carcere Ulas Demir, il manager del colosso statunitense Caddell Construction Co, al centro dell’indagine per sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del consolato USA. Il manager aveva cercato di fuggire. x.com

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