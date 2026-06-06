Consolato Usa fermato un altro ' caporale' | Era pronto a scappare su un bus
Un uomo coinvolto nello sfruttamento dei lavoratori nel cantiere del nuovo Consolato statunitense a Milano è stato fermato. Era pronto a scappare con un pullman, secondo quanto riferito. Si tratta del secondo caporale arrestato nell'inchiesta della procura, che indaga sulle condizioni di lavoro e sullo sfruttamento dei manovali. L'indagine riguarda l'azienda Caddell Construction, incaricata dei lavori nel cantiere di Piazzale Accursio.
Sarebbe stato pronto alla fuga con "un pullman" e per questo motivo c'è un secondo uomo fermato per caporalato nell'inchiesta della procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali nel cantiere del nuovo Consolato statunitense, realizzato da Caddell Construction, in Piazzale Accursio nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati due euro all'ora nel cantiere del nuovo Consolato statunitense, realizzato da Caddell Construction, in Pi facebook
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